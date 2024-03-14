В Челябинской области после лобового столкновения погибли двое

Подобное происшествие случилось в праздничные выходные, когда водитель Toyota Camry не справился с управлением на изгибе дороги между Миассом и Златоустом и врезался в «Ладу Приору». В результате столкновения двое погибли, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.