В Челябинской области после лобового столкновения погибли двое

Трагедия случилась в 9:50 на 13 километре автодороги Сатка — Бакал.
По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на «встречку» на разрешённом для такого манёвра участке и врезалась во встречный автомобиль Toyota Camry под управлением 65-летнего водителя.
— В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Camry и 37-летний пассажир автомобиля Kia от полученных травм скончались на месте происшествия, — прокомментировали в ведомстве. — Пассажир автомобиля Toyota Camry, а также водитель автомобиля Kia Cerato и 16-летняя пассажирка доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД также отметили, что ни в одной из машин пассажиры и водители не пристегнулись ремнями безопасности.
Подобное происшествие случилось в праздничные выходные, когда водитель Toyota Camry не справился с управлением на изгибе дороги между Миассом и Златоустом и врезался в «Ладу Приору». В результате столкновения двое погибли, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.