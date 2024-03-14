Свидетель в деле убийства уральского бизнесмена в 2000 году назвал исполнителя

В ходе заседания свидетель по делу Валерий Поваров заявил о том, что убийство бизнесмена совершил Михаил Клок, которого следствие считает пособником преступления, сообщил «Ъ-Урал» один из адвокатов Насими Мамедова Георгий Краснов.



Напомним, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года, когда выходил из автомобиля Mercedes у подъезда дома по ул. Высоцкого. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных огнестрельных ранений он скончался в больнице. По версии следствия, заказчиком убийства стал его бизнес-партнер Дмитрий Дейч, организатором — участник ОПГ «Центровые» Михаил Клок, а исполнителем — Насими Мамедов. В марте прошлого года Кировский райсуд уже рассматривал дело Насими Мамедова, тогда его единогласно оправдала коллегия присяжных. Однако в ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. Насими Мамедову предъявлены обвинения по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений по найму»).



В ходе процесса в присутствии присяжных свидетель по уголовному делу, бывший руководитель ЧОП «Гюрза» и близкий друг Михаила Клока Валерий Поваров заявил о том, что убийство Алексея Зубакина совершил Михаил Клок. «Лично мне он рассказывал сотню раз в деталях, как он красиво стрелял в Зубакина, особенно любил хвастаться этим пьяным. За это убийство он получил от заказчика Дмитрия Дейча денежную сумму в долларовом эквиваленте, постоянный ежемесячный доход, ему купили двухэтажную квартиру на ул. Чайковского», — отметил господин Поваров. По его словам, «Михаил Клок это делает, чтобы уйти от ответственности. Свалив убийство на Мамедова, он улучшает свое положение — срок получит меньше, а может вообще не получит».



Насими Мамедов рассказал, что не убивал бизнесмена, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали. Он подчеркнул, что в день убийства находился в областной больнице на приеме у врача.



Бывший адвокат Дмитрия Дейча, который скончался в апреле прошлого года, Вячеслав Войнов в беседе с «Ъ-Урал» заявил о том, что его подзащитный не знал, кто являлся исполнителем убийства. «На очных ставках Михаил Клок говорил, что Мамедов совершил убийство и указывал на него. Дмитрий Дейч не знал, кто убил, потому что он никогда с непосредственным исполнителем не встречался, деньги передавал Клоку. Он говорил, что у него был диалог с Клоком о том, что это нужно сделать», — подчеркнул адвокат.



Однако адвокат Михаила Клока Никита Кошаков рассказал «Ъ-Урал» о том, что именно Насими Мамедов совершил убийство Алексея Зубакина. «Еще в 2013 году, при задержании Михаила Клока, он давал признательные показания о совершении убийства Зубакина, в том числе изобличал исполнителя преступления — Насими Мамедова, хотя из-за давности событий он мог назвать любое другое лицо, но им было принято решение сказать правду», — рассказал Никита Кошаков. По его словам, «целью правоохранительных органов при уголовном преследовании Михаила Клока являлось незаконное отчуждение его имущества — базы на Комсомольской, а не желание привлечь к ответственности виновных в убийстве Зубакина».