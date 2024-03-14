Сломал череп из-за конфликта на дороге: избивший актера водитель стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске водитель, который избил актера до перелома черепа из-за дорожного конфликта, стал фигурантом уголовного дела. Обвиняемому 25 лет, ранее он не был судимым.
— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.
Напомним, все началось с грубого вождения. Водитель за рулем старенького «Мерседеса» подрезал 32-летнего актера Валентина Гордеева, который вез сына в школу. На светофоре мужчина вышел сделать замечание, но вместо диалога получил несколько мощных ударов, после которых пришлось обращаться в больницу. Врачи диагностировали перелом оснований черепа.