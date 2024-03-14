Жительница Воронежа сожгла «Тойоту Лэнд Крузер» по указке аферистов

По версии следствия, 20 января 58-летняя жительница Ленинского района Воронежа на парковке торгового центра на улице Кольцовской облила горючей жидкостью «Тойоту Лэнд Крузер» и подожгла ее. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. На этом дама не остановилась. Она на протяжении нескольких минут транслировала видео для организаторов поджога, после чего скрылась. Ущерб составил более одного миллиона рублей.
Злоумышленницу достаточно быстро нашли стражи порядка. Она оказалась оператором диспетчерской аварийно-ремонтной службы. Фигурантка полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» женщине грозит до пяти лет тюрьмы.