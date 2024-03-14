Жительница Воронежа сожгла «Тойоту Лэнд Крузер» по указке аферистов

По версии следствия, 20 января 58-летняя жительница Ленинского района Воронежа на парковке торгового центра на улице Кольцовской облила горючей жидкостью «Тойоту Лэнд Крузер» и подожгла ее. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. На этом дама не остановилась. Она на протяжении нескольких минут транслировала видео для организаторов поджога, после чего скрылась. Ущерб составил более одного миллиона рублей.