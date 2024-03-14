Завод из Ростовской области потребовал от украинского поставщика 880 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск донского комбайнового завода к ООО «Версатайл Украина». Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке дел инстанции.
Известно, что заявление истца поступило 5 марта 2024 года, уже на следующей неделе, 12 числа, ситуацию приняли к рассмотрению.
В документации указано, что комбайновый завод намерен взыскать: «задолженность по договору займа от 24 апреля 2012 в размере 3 933 480 долларов США, а также проценты за пользование займом по 25 января 2023 года в сумме 3 099 598,74 долларов США, проценты за пользование займом со 2 января 2024 года, задолженности по контракту от 1 декабря 2011 года в сумме 244,3 млн рублей».
Первое слушание назначили на 23 апреля 2024 года. Ответчик к этому моменту должен предоставить отзыв на поступившие требования или, при отсутствии возражений, принять меры к погашению долга. Обеим сторонам порекомендовали принять шаги по урегулированию спора и провести совместную сверку расчетов.
Добавим, из курса на сегодняшний день, сумма в 3 933 480 долларов США эквивалентна 360 млн рублей, а 3 099 598,74 долларов США это примерно 283,7 млн рублей. Таким образом, общая сумма иска вместе с требованием по контракту в 244,3 млн рублей должна составлять более 880 млн рублей.