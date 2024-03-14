Завод из Ростовской области потребовал от украинского поставщика 880 млн рублей

В документации указано, что комбайновый завод намерен взыскать: «задолженность по договору займа от 24 апреля 2012 в размере 3 933 480 долларов США, а также проценты за пользование займом по 25 января 2023 года в сумме 3 099 598,74 долларов США, проценты за пользование займом со 2 января 2024 года, задолженности по контракту от 1 декабря 2011 года в сумме 244,3 млн рублей».