В небе над Башкирией замечен подозрительный беспилотник

«Пилот аэростата доложил руководителю полетов по телефону, что наблюдал пролет БПЛА светлого цвета самолетного типа в районе населенного пункта Амитово (Иглинский район) на высоте 800−1000 футов, направление полета — на юг. Полет выполнялся в воздушном пространстве класса ''С'' без уведомления, в нарушение порядка использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.