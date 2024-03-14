Над Белгородской областью сбили десять воздушных целей; есть погибшая и раненые

Местная жительница находилась за рулем автомобиля, когда он опрокинулся в кювет в результате взрыва. Она скончалась от полученных травм на месте.



Среди пострадавших две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча. Бригадами скорой помощи их доставили в горбольницу № 2 в облцентре. Также в многоквартирном доме (МКД) поселка Беловское Белгородского района осколками «незначительно» посекло ноги троим детям, госпитализация не потребовалась.



В результате атаки в Белгороде были повреждены несколько квартир восьми МКД, три частных домовладения и три хозсубъекта. Также треснуло два окна в образовательном учреждении. Предварительно, разрушения получили 13 автомобилей.



В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения обнаружили в частных домовладениях и МКД на трех улицах поселка Беловское.



«Мы все на своих рабочих местах, как и оперативные службы, подомовой обход продолжается», — заключил Гладков.



Утром 14 марта над Белгородом и Белгородским районом было сбито восемь снарядов реактивной системы залпового огня. В результате атаки погиб водитель легкового автомобиля, пострадали шесть человек.



Алина Морозова