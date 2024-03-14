На Урале двухлетняя девочка отравилась наркотиком, который принес сожитель мамы

В Полевском двухлетняя девочка отравилась наркотиком, который принес сожитель ее матери. В отношении девушки составили административный протокол по 5.35 КоАП за неисполнение родительских обязанностей.
Инцидент произошел 12 марта. Сейчас за жизнь малышки борются врачи ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
— Дело находится на контроле у сотрудников ПДН. Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, — сообщили в полиции Полевского.
Напомним, что в Екатеринбурге приговорили к году ограничения свободы двух матерей, у которых дочки утонули в ванне. 21 февраля приговор вынесли беженке из Херсона, а в конце 2023 года — жительнице Эльмаша. Последнюю обвиняли в халатности в результате алкогольного опьянения.