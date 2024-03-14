На Урале двухлетняя девочка отравилась наркотиком, который принес сожитель мамы

Напомним, что в Екатеринбурге приговорили к году ограничения свободы двух матерей, у которых дочки утонули в ванне. 21 февраля приговор вынесли беженке из Херсона, а в конце 2023 года — жительнице Эльмаша. Последнюю обвиняли в халатности в результате алкогольного опьянения.