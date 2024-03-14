Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ в Белгородской области

Ранее о боях в районе села Сподарюшино сообщал военкор «Комсомольской правды» и член СПЧ Александр Коц. Однако он писал, что речь идет о диверсантах которые используют танки, БМП Bradley, авиацию и РСЗО. Ответственность за атаки на российское пограничье уже взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свобода России”» (признаны террористическими и запрещены на территории РФ) — воюющие на стороне ВСУ подразделения, которые утверждают, что состоят из россиян.