«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Ранее о боях в районе села Сподарюшино сообщал военкор «Комсомольской правды» и член СПЧ Александр Коц. Однако он писал, что речь идет о диверсантах которые используют танки, БМП Bradley, авиацию и РСЗО. Ответственность за атаки на российское пограничье уже взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свобода России”» (признаны террористическими и запрещены на территории РФ) — воюющие на стороне ВСУ подразделения, которые утверждают, что состоят из россиян.
Накануне, 12 марта, диверсанты также предприняли попытку пересечь границу Курской области. По информации Минобороны, в результате боев 234 участника воюющих на стороне Украины формирований были убиты.