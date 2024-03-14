Находящегося в розыске иностранца с пистолетом задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали гражданина республики ближнего зарубежья, с 2016 года незаконно находящегося в России. С того же года он числится в федеральном розыске. У мужчины был при себе пистолет.
Оперативная информация поступила к сотрудникам Управления уголовного розыска областного ГУ МВД. Вместе с госавтоинспекторами они остановили отечественный автомобиль в Советском районе Нижнего Новгорода. Как рассказали в пресс-службе областного полицейского главка, на пассажирском месте оказался 33-летний двоюродный брат водителя. У него нашли пистолет.
Пистолет — для выстрелов патронами травматического действия. Однако полицейские заметили признаки переделки. Мужчину доставили в полицию, а оружие направили экспертам.
По базам данных выяснилось, что задержанный гражданин республики ближнего зарубежья находится в федеральном розыске за Самарской областью. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Переделку изъятого у нелегала пистолета эксперты подтвердили. После внесённых кустарным способом изменений он стал огнестрельным оружием.
Задержанный заверил, что нашёл пистолет 7 лет назад во время конфликта в Самарской области. Узнав, что находится в федеральном розыске, приехал в Нижний Новгород к родителям. Пистолет хранил при себе в сумке.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении оружия. Мигрант под стражей.
Юлия ПОЛЯКОВА.