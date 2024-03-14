В Белоруссии задержали российского уклониста родом из Таджикистана

В октябре 2023 года сообщалось о возбуждении уголовных дел об уклонении от прохождения военной службы против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули РФ и скрылись в неизвестном направлении. Как отметила Иванова, им заочно было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается местонахождение второго фигуранта уголовного дела.