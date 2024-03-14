Полиция проверит сообщение о стрельбе по окнам в пермской многоэтажке

В пресс-службе УМВД Перми сайту perm.aif.ru рассказали, что сообщений об этом инциденте в полицию не поступало. «В настоящее время изложенная информация зарегистрирована в отделе полиции № 7 УМВД России по г. Перми. Сотрудниками полиции проводится проверка на установление обстоятельств случившегося», — заключили в ведомстве.