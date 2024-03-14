Полиция проверит сообщение о стрельбе по окнам в пермской многоэтажке

Полиция проверит информацию о стрельбе по окнам в многоэтажке в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе УМВД Перми.
Утром 14 марта в сообществе «Новости ЖК Арсенал Пермь» в соцсети «Вконтакте» были опубликованы фотографии разбитых окон в подъезде многоэтажного дома на улице Василия Татищева.
«Кто-то стрелял по окнам 1 подьезда», — сообщил обеспокоенный местный житель.
В пресс-службе УМВД Перми сайту perm.aif.ru рассказали, что сообщений об этом инциденте в полицию не поступало. «В настоящее время изложенная информация зарегистрирована в отделе полиции № 7 УМВД России по г. Перми. Сотрудниками полиции проводится проверка на установление обстоятельств случившегося», — заключили в ведомстве.