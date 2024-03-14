Автобус с 50 пассажирами попал в массовое ДТП в Уфе

Напротив дома № 142 на проспекте Октября водитель «Дэу Джентра», следуя со стороны улицы Кольской в сторону Российского переулка, столкнулся с попутным автомобилем «Рено Дастер», после чего столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», допустил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на пассажирский автобус НефАЗ.