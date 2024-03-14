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Автобус с 50 пассажирами попал в массовое ДТП в Уфе

Сегодня на проспекте Октября в Уфе произошло массовое ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.
Источник: ГИБДД Башкирии

Напротив дома № 142 на проспекте Октября водитель «Дэу Джентра», следуя со стороны улицы Кольской в сторону Российского переулка, столкнулся с попутным автомобилем «Рено Дастер», после чего столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», допустил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на пассажирский автобус НефАЗ.

В результате аварии 50-летний пассажир «Дэу» доставлен в больницу.

В момент аварии в автобусе, который двигался по маршруту № 51А, находились 50 пассажиров. Из них никто не пострадал.

Подробности уточняются.