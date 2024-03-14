Автобус с 50 пассажирами попал в массовое ДТП в Уфе

Напротив дома № 142 на проспекте Октября водитель «Дэу Джентра», следуя со стороны улицы Кольской в сторону Российского переулка, столкнулся с попутным автомобилем «Рено Дастер», после чего столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», допустил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на пассажирский автобус НефАЗ.
В результате аварии 50-летний пассажир «Дэу» доставлен в больницу.
В момент аварии в автобусе, который двигался по маршруту № 51А, находились 50 пассажиров. Из них никто не пострадал.
Подробности уточняются.