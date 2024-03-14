В Петербурге киллер оформил явку с повинной спустя 30 лет после убийства

Уголовное дело в связи с убийством, произошедшем в Московском районе Петербурга, было возбуждено в январе 1993 года. 8 декабря 2023 года в полицию обратился мужчина, который сознался, что он его совершил. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 15, п. п. «а, д, з» ст. 102, п. «а, д» ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство, убийство). Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.



В материалах дела говорится, что обвиняемый с 1992 по 1994 год был членом преступной группы, в которой выполнял роль телохранителя одного из его лидеров. От него мужчина получил задание застрелить предпринимателей, которые занимались продажей цветных металлов. Телохранитель получил пистолет «ТТ» и информацию о людях, которых ему предстояло убить.



11 января 1993 года мужчина не менее шести раз выстрелил из пистолета в автомобиль «РАФ-2203», в котором находились два человека. Один их них скончался в больнице, второй выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

