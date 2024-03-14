В центре Ростова мужчина устроил переполох в отделении банка.

Неизвестный мужчина вошел в отделение банка и стал неадекватно себя вести. Охрана попросила его покинуть помещение, но он не реагировал. В банк вызвали полицейских. Происходящее другие клиенты сняли на камеры и опубликовали в социальных сетях.