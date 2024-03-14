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В Самаре срок достройки планетария могут перенести на 2025 год

Из-за сложностей в строительстве самарского планетария срок ввода хотят перенести на 2025 год.

В Самаре продолжается строительство планетария. Ход работ оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметив возникающие сложности и перенос срока ввода.

— По контракту планетарий должен был достроен в этом году, но мы понимаем, что этого не произойдет. Срок ввода будет перенесен на 2025 год. Мы будем просить самарскую Губдуму в виде исключения разрешить применить особый режим строительства, — сообщили на сайте парламентария.

Для этого придется внести поправку в закон о тишине. Тогда специалисты смогут строить и в вечернее, и ночное время. По словам Хинштейна, проблемы на объекте связаны с недоработками проекта и со сложностями рельефа.

Сейчас специалисты сделали подземную часть планетария. Работы идет на минус втором этаже, где готовится «подушка» под фундамент. Напомним, планетарий возводят на средства федерального и регионального бюджетов.

В здании будет два подземных и три надземных этажа с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария расположится на третьем этаже под горизонтальным куполом, там предусмотрят 224 зрительских места.

строительство