В Самаре срок достройки планетария могут перенести на 2025 год

В Самаре продолжается строительство планетария. Ход работ оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметив возникающие сложности и перенос срока ввода.
— По контракту планетарий должен был достроен в этом году, но мы понимаем, что этого не произойдет. Срок ввода будет перенесен на 2025 год. Мы будем просить самарскую Губдуму в виде исключения разрешить применить особый режим строительства, — сообщили на сайте парламентария.
Для этого придется внести поправку в закон о тишине. Тогда специалисты смогут строить и в вечернее, и ночное время. По словам Хинштейна, проблемы на объекте связаны с недоработками проекта и со сложностями рельефа.
Сейчас специалисты сделали подземную часть планетария. Работы идет на минус втором этаже, где готовится «подушка» под фундамент. Напомним, планетарий возводят на средства федерального и регионального бюджетов.
В здании будет два подземных и три надземных этажа с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария расположится на третьем этаже под горизонтальным куполом, там предусмотрят 224 зрительских места.