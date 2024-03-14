В Самаре срок достройки планетария могут перенести на 2025 год

— По контракту планетарий должен был достроен в этом году, но мы понимаем, что этого не произойдет. Срок ввода будет перенесен на 2025 год. Мы будем просить самарскую Губдуму в виде исключения разрешить применить особый режим строительства, — сообщили на сайте парламентария.