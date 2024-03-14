Российские войска сорвали попытки усиления и ротации ВСУ на южнодонецком направлении

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В ходе ведения активных действий отражены контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады в районе Новодонецкого, уничтожена инженерная группа в районе Чаривного, пресечены попытки противника провести усиление и ротации на передовых позициях в районах Старомайорского, Равнополя, Червоного и Луговского», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.