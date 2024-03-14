Прикамец отсудил у больницы более 250 тысяч за смерть отца от коронавируса

— Врачами данного учреждения не были выписаны специфические препараты от COVID-19, а также он не получил направление в стационар, куда его должны были поместить, исходя из его возраста и анамнеза. Данные дефекты медицинской помощи сами по себе не являлись причинами летального исхода, но не дали специалистам возможность продлить жизнь пациента, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.