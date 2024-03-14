Прикамец отсудил у больницы более 250 тысяч за смерть отца от коронавируса

Пермяк добился компенсации от больницы в Чусовом. Отец мужчины заболел коронавирусом и был доставлен в специализированное инфекционное отделение Чусовской больницы им. В. Г. Любимова, однако там ему в должной мере не помогли. Больной скончался из-за осложнений. Погибший был прикреплен к частной поликлинике, в которой и проходил амбулаторное лечение.
Сын мужчины ознакомился с медицинскими документами и пришел к выводу, что его отец умер по вине персонала больницы. Он обратился в суд с требованием обязать поликлинику, в которой его отец проходил амбулаторное лечение, выплатить моральный ущерб от потери близкого человека и компенсировать расходы на погребение.
— Врачами данного учреждения не были выписаны специфические препараты от COVID-19, а также он не получил направление в стационар, куда его должны были поместить, исходя из его возраста и анамнеза. Данные дефекты медицинской помощи сами по себе не являлись причинами летального исхода, но не дали специалистам возможность продлить жизнь пациента, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.
Клинику обязали выплатить истцу 250 тысяч рублей за моральный ущерб и 16 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на погребение. Пострадавший получил деньги на свой счет.