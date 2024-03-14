Видео разгрома украинских ДРГ в районе села Сподарюшино опубликовало Минобороны

На кадрах можно увидеть точные попадания российской армии по танкам ВСУ. После уничтожения машин украинских боевиков поднимаются огромные столбы дыма.
По информации оборонного ведомства, в результате отражения атаки украинской ДРГ уничтожены до 195 бойцов противника, а также пять танков и ряд военной техники, включая реактивные установки разминирования УР-77.
Ранее стало известно, что украинские подразделения потеряли 234 военнослужащих при провальной попытке прорваться на территорию России 12 марта 2024 года. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили семь украинских танков, три американских БПМ Bradley и два бронетранспортера.
За сутки ВС РФ ликвидировали более 1135 украинских военнослужащих, два вертолета и ремонтные цеха для восстановления боевой техник.