Видео разгрома украинских ДРГ в районе села Сподарюшино опубликовало Минобороны

Ранее стало известно, что украинские подразделения потеряли 234 военнослужащих при провальной попытке прорваться на территорию России 12 марта 2024 года. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили семь украинских танков, три американских БПМ Bradley и два бронетранспортера.