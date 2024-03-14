СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Отмечается, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданские объекты в Белгородской области, «применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства». Как подчеркнула Петренко, в четверг в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, управлявшие ими мужчина и женщина погибли.