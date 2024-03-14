СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

«Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области», — сказала она.
Отмечается, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданские объекты в Белгородской области, «применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства». Как подчеркнула Петренко, в четверг в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, управлявшие ими мужчина и женщина погибли.
Кроме того, повреждены частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения, «рядом с которыми не было никаких военных объектов». В результате несколько человек были ранены.
«Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности», — добавила Петренко.