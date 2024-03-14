Собака привела к квартире: В Ростове неделю ищут 15-летнюю школьницу, которая пропала при загадочных обстоятельствах

Седьмой день в Ростове и области продолжают искать пропавшую 15-летнюю школьницу Оксану Шкаринову. Девушка пропала накануне праздников, 7 марта, по пути в школу в Железнодорожном районе города. Семья, полиция, волонтеры разыскивают девятиклассницу и надеются, что она скоро вернется. Мама и дядя Оксаны рассказали «КП — Ростов-на-Дону», как продвигаются поиски.
«ИЩЕТ ВСЯ НАША БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Напомним, как рассказали родные, 7 марта Оксана отправилась из дома в школу, но на занятия не пришла. Об этом маму оповестила учитель. И родные, и ребята в школе удивлены: Оксана — отличница, мечтает стать художником. Но в последнее время у нее начала ухудшаться успеваемость. А мама все чаще замечала дочку на улице в обществе 21-летнего юноши.
По словам дяди школьницы Олега Шкаринова, сейчас в поиске задействован не только Ростов — вся область. Полиция передала ориентировки, параллельно работают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Я по всем своим знакомым распространил информацию, по всевозможным группам в соцсетях.
С утра до ночи он объезжает весь город в поисках племянницы.
— Я самозанятый, рассказал заказчикам о ситуации, попросил подождать выполнения заказов. Все с пониманием отнеслись.
По словам мужчины, на поиски Оксаны поднялась вся семья — в Ростове и других городах.
— И двоюродные мои братья, и троюродные. Вся наша огромная семья ищет Оксану. Задействуем все доступные нам способы.
Отец девочки, с которым мама давно в разводе, примчался из Нижнего Новгорода и также присоединился к поискам.
ПРОШЛИ ПО ЦЕРКВАМ.
Мама девочки Ольга Витальевна отвечает на звонок по пути в храм. Объясняет, что дочка в последние месяцы стал чаще ходить на службы.
— Прошлись по церквам, распространили информацию. Заходим не только в православные храмы, — рассказывает мама. — Говорила с одним из настоятелей. Он, выслушав нашу историю, посчитал, что они с парнем могли увлечься совсем не православием. Ведь в этой вере Бог любит тружеников, а дочка в последнее время задумывалась, зачем ей учиться и работать.
«КНОПА, ПОКАЖИ, ГДЕ КСЮША!».
Вчера родные вышли на поиски вместе с их маленькой собачкой Кнопой. Любимица восемь лет живет в семье и наизусть знает запах юной хозяйки.
— Кнопа тянула вниз, к Дону. Наверное, Ксюша с парнем туда ходили с ней гулять в теплое время года, вот собака и запомнила.
В итоге именно Кнопа нашла квартиру парня, с которым часто видели Оксану. Соседи подтвердили семье, что девочка периодически сюда приходила.
— Когда дочка пропала, я скомандовала «Кнопа, покажи, где Ксюша». Пустила собаку по следу. Она привела нас к тому общежитию, к подъезду и даже квартире. Кнопа не скулила, будто Ксюши нигде нет, а скреблась в дверь. Мне кажется, в тот момент дочь с парнем была там, но нам не открыла. Уже позже в присутствии хозяина квартиру вскрыли полицейские, но в ней уже никого не было.
К ПОИСКАМ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ ШКОЛА.
Дядя предполагает, что девочка могла уехать из города. Соседи рассказали ему, что видели племянницу и ее друга на велосипедах.
Мама не теряет надежды найти своего ребенка в городе.
— Ксюша — домашняя, умная девочка. Так что, надеюсь, не рискнула далеко уехать.
Помимо помощи волонтеров старшая сестра Оксаны связывается с активистами в городах, расположенных недалеко от Ростова.
— Полиция, волонтеры, спасибо им большое, ходят в каждый супермаркет. Мы тоже не отстаем, ищем как можем. Прошу любые предприятия, где установлены камеры наблюдения, обратить внимание. Вдруг в кадр попадала Ксюша.
К поискам подключилась и родная школа. Дети и педагоги вызвались расклеивать по району листовки с ориентировкой. Продолжить эту работу собирается и мама.
— Завтра начнутся выборы, и мы будем раздавать листовки с фотографией Ксюши рядом с избирательными участками. Может, найдутся те, кто ее видел. Или дочка, увидев себя на ориентировках, расклеенных по столбам и остановкам, поймет, что я очень жду ее дома, и вернется.