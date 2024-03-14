Собака привела к квартире: В Ростове неделю ищут 15-летнюю школьницу, которая пропала при загадочных обстоятельствах

— Когда дочка пропала, я скомандовала «Кнопа, покажи, где Ксюша». Пустила собаку по следу. Она привела нас к тому общежитию, к подъезду и даже квартире. Кнопа не скулила, будто Ксюши нигде нет, а скреблась в дверь. Мне кажется, в тот момент дочь с парнем была там, но нам не открыла. Уже позже в присутствии хозяина квартиру вскрыли полицейские, но в ней уже никого не было.