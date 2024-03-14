В Челябинске оглашен приговор экс-сотруднику Ростехнадзора, за взятку принявшего трассу М-5 после ремонта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, речь идет про бывшего заместителя начальника одного из отделов Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки от генерального директора ООО «ДСК 82» при ремонте федеральной дороги М-5 «Урал».
Ранее Следственный комитет сообщал, что за взятку 500 тыс. рублей Горбачев принял участок трассы после реконструкции, хотя фактически там остались невыполненными работы на 54 млн. Эпизод связан с делом экс-депутата Заксобрания региона Армана Аракеляна, приговоренного к условному сроку за дачу взяток сотрудникам другого дорожного надзорного учреждения.
«Вину в содеянном он признал в полном объеме. Дело рассмотрено в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», — уточнили в Советском райсуде.
Его действия квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290, части 1 статьи 286 УК РФ.
«В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 1,5 млн рублей», — пояснили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.