В Челябинске оглашен приговор экс-сотруднику Ростехнадзора, за взятку принявшего трассу М-5 после ремонта

«В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 1,5 млн рублей», — пояснили в суде.