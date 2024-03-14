В Брестском районе легковушка въехала под фуру, выскочив на встречку

Говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 13 марта, примерно в 20.20. Согласно предварительным данным, за рулем машины Fiat находилась 52-летняя женщина. Она ехала по автодороге М1/Е30 Брест — Минск — граница России. На 11 километре названной автодороги водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в фуру MAN в составе с полуприцепом, которая находилась во встречном направлении. За рулем большегруза был 40-летний житель Минска. Сообщается, что в результате ДТП 48-летняя пассажир, которая находилась в салоне легкового авто, была доставлена в больницу.