Жителей Самарской области предупредили о падении снега и сосулек с крыш

Жителей Самарской области предупредили о падении снега с крыш из-за потепления. Следственное управление призвало быть осторожнее и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
— Из-за перемены погодных условий снег и лед с неочищенных вовремя крыш домов может падать, а на дорогах и придомовых территориях образуется гололедица, — рассказали в СУ СК по Самарской области.
Самарцам рекомендуют обращать внимание на прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, а при переходе через дорогу соблюдать правила дорожного движения. В ожидании транспорта нужно стоять подальше от края тротуара.
Также лучше обходить подальше места возможного схода сосулек, снега с крыши зданий и не стоять под карнизами зданий. В случае трагедий из-за схода снега с крыш организациям ЖКХ и органам муниципальной власти грозит уголовная ответственность.