В Волгограде перенесли судебное заседание по делу Арсена Мелконяна

Краснооктябрьский районный суд перенес заседание по делу Мелконяна, который сейчас обвиняется в угрозах убийством судье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Напомним, Арсен Мелконян также обвиняется в угрозах сотруднику ФСИН. Прокуратура региона настаивает на трех годах и семи месяцах лишения свободы, а также штрафе в 250 тысяч рублей.
Ранее Арсен Мелконян был осужден за убийство риелтора после ссоры в родительском чате.
Он получил наказание в виде 11 лет строгого режима. Но из колонии отправился в зону СВО и, по его утверждению, был помилован. После этого Мелконян приехал в Волгоград и буквально через месяц оказался в СИЗО за угрозы убийством судье и сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний.