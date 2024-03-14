В Волгограде перенесли судебное заседание по делу Арсена Мелконяна

Он получил наказание в виде 11 лет строгого режима. Но из колонии отправился в зону СВО и, по его утверждению, был помилован. После этого Мелконян приехал в Волгоград и буквально через месяц оказался в СИЗО за угрозы убийством судье и сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний.