В Нижегородской области начали готовиться к паводку

На этой неделе губернатор Глеб Никитин подписал распоряжение, в котором прописаны все необходимые меры, которые должны принять те или иные ведомства перед паводком. В частности, специалисты минтранса проверят состояние дорог и низководных мостов, прочистят водопропускные трубы под магистралями. Минздраву поручено обеспечить запас медикаментов и вакцин в тех деревнях и сёлах, которые могут стать отрезанными от «большой земли» в случае подтоплений.