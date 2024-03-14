В Нижегородской области начали готовиться к паводку

В Нижегородской области теплая погода постепенно набирает обороты. Вслед за календарной весной вот-вот наступит метеорологическая — так синоптики называют время стабильного перехода температуры воздуха в устойчивый «плюс». Еще через пару-тройку недель вскроются ото льда реки и начнется паводок.
На этой неделе губернатор Глеб Никитин подписал распоряжение, в котором прописаны все необходимые меры, которые должны принять те или иные ведомства перед паводком. В частности, специалисты минтранса проверят состояние дорог и низководных мостов, прочистят водопропускные трубы под магистралями. Минздраву поручено обеспечить запас медикаментов и вакцин в тех деревнях и сёлах, которые могут стать отрезанными от «большой земли» в случае подтоплений.
— В населенных пунктах, с которыми может быть нарушено автомобильное сообщение, нужно предусмотреть возможность решения вопросов медицинской эвакуации пациентов, обеспечить фельдшерско-акушерские пункты необходимыми медикаментами, — пояснили в региональном правительстве.
Чиновники на местах должны организовать непрерывный мониторинг ледовой обстановки и создать аварийно-восстановительные бригады, а в случае неблагоприятного развития ситуации организовать эвакуацию людей.
В Нижнем Новгороде во всех районах уже провели ревизию водооткачивающей техники, которая будет работать на улицах города во время подтоплений. Илососные и водооткачивающие машины, погрузчики и помпы готовы к работе.
Вместе с тем дорожные службы продолжают вывозить с улиц снег и очищать дождеприемные колодцы от наледи и мусора.
— Погода уже позволяет начинать работы по приведению города в порядок после зимы. Будем ориентироваться на реальные прогнозы, техника и рабочие готовы и к потеплению, и — что не исключено — к мартовскому снегу, — отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.