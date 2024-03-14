В Калининграде мать случайно опрокинула на годовалую дочку пароварку с кипятком

В Калининграде мать случайно опрокинула на годовалую дочь пароварку с кипятком, ребёнок получил серьёзные ожоги. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.
Несчастный случай произошёл в среду, 13 марта, около 18:00 в квартире, где живёт семья. Мама девочки несла пароварку, в которой было около 1,5 литра горячей воды, запнулась и опрокинула ёмкость на сидящего ребёнка.
Отец малышки сразу вызвал скорую. Девочку доставили в больницу в тяжёлом состоянии с термическими ожогами около 25% тела — рук, туловища, шеи.