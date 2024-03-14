Пассажиры спасли потерявшую сознание девушку на борту самолёта Алматы-Актобе

«Минут через 15 после того, как мы взлетели, слышу даже сквозь наушники о том, что если есть медицинские работники, обратитесь к бортпроводникам, нужна ваша помощь. Не раздумывая встала и пошла. На предпоследнем ряду девушка у окна потеряла сознание. Пришлось её уложить. В самолёте оказывать медицинскую помощь очень сложно, нет элементарной возможности положить человека горизонтально, минимальный доступ у всех. У девушки была полная потеря сознания, снижение давления до 80 на 50, еле прощупывался пульс».