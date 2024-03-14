Женщина попала в реанимацию после наезда фуры под Добрушем

Говорится, что ДТП случилось 12 марта 2024 года около 19.55. За рулем грузовика «Мерседес Бенц» с полуприцепом находился 44-летний водитель. Он ехал по автодороге М10 в сторону Гомеля. И не успел остановиться, когда на дорогу выскочила женщина. Как выяснили сотрудники ГАИ, 45-летняя женщина была нетрезвой и перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Кроме того, на ней отсутствовали световозвращающие элементы. Скорая помощь доставила женщину с тяжелыми травмами в больницу, она в реанимации.