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Непогода в Алматы: пробки до 11 баллов возникли в южной столице

Сильные пробки наблюдаются в Алматы сегодня 14 марта — к вечеру в городе резко ухудшилась погода, начался снегопад, передает корреспондент NUR.KZ.
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 30% 760 мм рт. ст. +20°

По информации 2ГИС, в городе наблюдаются пробки в 11 баллов. Алматинцы делятся своим недовольством в Сети.

«Да что такое, уже полтора часа стою», «Поменяю Lexus на вертолет», «С тоннеля полчаса выезжаем», «Пробка — капец», — писали они.

Отметим, синоптики предупреждали алматинцев о снегопаде — ранее в городе прогнозировали трехдневный снегопад, с 13 по 15 марта.

В акимате Алматы сегодня отмечали, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ожидается, что снег будет идти до 4 утра 15 марта — предполагается, что выпадет от 8 до 10 см снега.

ДЧС южной столицы обратился к жителям Алматы — спасатели призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада.

Стоит отметить, что алматинцы недовольны весенним снегопадом. Накануне из-за снега в одном из микрорайонов Алматы на припаркованные машину рухнуло дерево.