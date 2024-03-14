Непогода в Алматы: пробки до 11 баллов возникли в южной столице

По информации 2ГИС, в городе наблюдаются пробки в 11 баллов. Алматинцы делятся своим недовольством в Сети.
«Да что такое, уже полтора часа стою», «Поменяю Lexus на вертолет», «С тоннеля полчаса выезжаем», «Пробка — капец», — писали они.
Отметим, синоптики предупреждали алматинцев о снегопаде — ранее в городе прогнозировали трехдневный снегопад, с 13 по 15 марта.
В акимате Алматы сегодня отмечали, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ожидается, что снег будет идти до 4 утра 15 марта — предполагается, что выпадет от 8 до 10 см снега.
ДЧС южной столицы обратился к жителям Алматы — спасатели призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада.
Стоит отметить, что алматинцы недовольны весенним снегопадом. Накануне из-за снега в одном из микрорайонов Алматы на припаркованные машину рухнуло дерево.