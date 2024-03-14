Из-за учебной тревоги эвакуировали посетителей крупного ТЦ в Воронеже

Ряд региональных пабликов заполонили сообщения об эвакуации посетителей торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже 14 марта.
По одной из версий, нашли подозрительный предмет. По другой, позвонил недоброжелатель и сообщил о минировании. Но ничего экстраординарного не произошло.
— Это была всего лишь учебная тревога. Сейчас ТЦ вернулся к работе в обычном режиме, — сообщили «КП» в пресс-службе «Галереи Чижова».
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 12 марта вокзал «Воронеж-1» закрывали из-за ложного сообщения о минировании. На поезда пассажиров пропускали с привокзальной площади.