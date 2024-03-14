«Дотронулся руками до шин ввода тока». В Лиозно мужчину убило ударом тока на трансформаторной подстанции

Согласно информации следствия, 11 марта 2024 года 44-летний житель Лиозненского района зашел в здание трансформаторной подстанции. Мужчина дотронулся руками до шин ввода тока, которые находились под высоким напряжением, из-за чего получил смертельную электротравму. В ведомстве рассказали, что мужчину без признаков жизни 12 марта нашел случайный прохожий, услышавший звонящий мобильный телефон. Устанавливаются причины случившегося.