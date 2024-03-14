Работы по восстановлению отопления в центре Нижнего Новгорода завершены

Работы по восстановлению отопления в районе улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде завершены. Об этом сообщает пресс-служба «Теплоэнерго».
— Сварочные работы на участке завершены. Идет заполнение и прогрев системы. В ближайшее время параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, — отмечают в компании.
Напомним, 13 марта из-за аварии была снижена подачи тепла на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода.
Еще вечером 13 марта отопление в большинстве домов удалось восстановить. А 14 марта проводились технические переключения. Из-за этого в домах на улице Тимирязева, Красносельской, Кулибина, Максима Горького и других кратковременно отключалось отопление.
Ранее сообщалось о том, что в здании ННГУ имени Лобачевского прорвало трубопровод с кипятком. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.