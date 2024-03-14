В Москве задержали мужчину, столкнувшего с платформы метро знакомую в ходе ссоры

Об этом сообщила официальный представить МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве доставили в отдел полиции подозреваемого в покушении на убийство», — написала она.
По словам Волк, инцидент произошел вечером 13 марта. «К счастью, машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала», — добавила представитель ведомства.
Волк отметила, что скрыться мужчине не дал находившийся рядом очевидец. Сразу после прибытия правоохранителей злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В столичной прокуратуре добавили ТАСС, что в ближайшее время 39-летнему задержанному будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Привлечение его к уголовной ответственности за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) находится на контроле надзорного ведомства.