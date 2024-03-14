В Москве задержали мужчину, столкнувшего с платформы метро знакомую в ходе ссоры

В столичной прокуратуре добавили ТАСС, что в ближайшее время 39-летнему задержанному будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Привлечение его к уголовной ответственности за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) находится на контроле надзорного ведомства.