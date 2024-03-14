В Краснодаре мужчина съел штрих-коды, чтобы купить товар подешевле

27-летний приезжий посетил строительный гипермаркет, в отделе сантехники он присмотрел себе два дорогих смесителя. Отклеив штрих-коды с более дешевых товаров, находчивый гражданин прикрепил их к приглянувшимся ему приборам и отправился к кассе самообслуживания.



Успешно оплатив покупку и осуществив свой хитрый план, мужчина поспешил покинуть магазин. Однако охранники точки заметили, что что-то не так, и любезно сопроводили любителя дорогостоящей сантехники до комнаты досмотра, предварительно нажав на кнопку тревожного сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.



В помещении, где гость кубанской столицы ожидал правоохранителей, были установлены видеокамеры. Мужчина, пока никто не видел, решил съесть этикетки, которые ранее поменял местами. Однако его действия снова удалось зафиксировать. Система наблюдения окончательно разрушила надежду покупателя остаться неуловимым.



Росгвардейцы передали гурмана полицейским для дальнейшего разбирательства. Предварительно сумма ущерба составила около 29 тыс. рублей.