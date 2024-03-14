«Дайте свет в зал! Вызовем врача!»: Марат Башаров прервал спектакль в Ростове и бросился к зрителю, которому стало плохо

В Ростове-на-Дону 13 февраля в академическом театре имени М. Горького произошел инцидент. Вечером на большой сцене здесь давали спектакль «Жениться Вам надо, барин». Во время представления исполнитель главной роли, известный артист Марат Башаров, бросился помогать зрителю, которому внезапно стало плохо.
ИСКАЛИ ТОНОМЕТР, ДАВАЛИ СОВЕТЫ.
— Я была на первом этаже в зале. Стало плохо мужчине по имени Роман, который сидел в бельэтаже, на уровень выше. Марат как раз играл на сцене, когда поднялся гул, — вспоминает ростовчанка Елена Альмалибре, которая в тот вечер была на спектакле. — Артист крикнул: «Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача». И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом.
Елена оставалась внизу, поэтому не видела, что происходило дальше.
— Слышала, как люди спрашивали, есть ли у кого тонометр. Зрители переживали, советовали, как помочь человеку. И тут раздался голос Марата Башарова. Он объявил антракт и сказал, что спектакль продолжится с того же места, где остановились. Сцена прервалась минут за 15 до конца первого акта.
Зрителю, которому стало нехорошо во время спектакля, сразу оказали медицинскую помощь. Мужчина пришел в себя. За ним приехали родственники, чтобы забрать домой.
«ПРОИЗОШЕДШЕЕ ПОРАЗИЛО ВСЕХ».
Одна из организаторов гастролей труппы в Ростове Валерия Авилова была ошарашена звонком зрителя прямо во время спектакля.
— Мне написал клиент, который сидел в первом ряду. Он спросил: «Почему вас нет на спектакле?» Я удивилась и ответила: «А почему вы мне пишете во время спектакля?» Он и рассказал, что случился форс-мажор, — вспоминает Валерия. — Произошедшее вчера поразило меня и всех остальных. Многие зрители до этого по-разному относились к исполнителю главной роли, но после этого случая отношение к нему изменилось раз и навсегда. Ростовский зал просто влюбился в артиста.
ПРИВЕЛИ В ЧУВСТВО И СЛЕДИЛИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗ.
Историй, когда ростовчане помогают людям, попавшим в беду, огромное количество. Так, например, в прошлом году ростовчанка от всей души поблагодарила в городских пабликах в соцсетях неравнодушных людей, благодаря которым удалось спасти ее супруга. 55-летнему мужчине, на тот момент недавно перенесшему инсульт,
— Муж пытался сам оказать себе помощь, но у него не получилось. На помощь подоспела женщина, которая проходила мимо. После к ним подошли еще две ростовчанки, — поделилась супруга.
Пока случайные прохожие разбирались с тем, что происходит с мужчиной, он потерял сознание.
— Девочки привели его в чувство, держали, чтобы не упал, а чтобы не замерз, подстелили картон. Одновременно позвонили мне и ждали, пока я приеду.
Мужчину положили в больницу. А его жена жалела, что в суматохе не спросила у спасительниц имен, чтобы поблагодарить.
«НЕ ОТПУЩУ ТЕБЯ, ДЕД!».
А двое товарищей из Шахт, приехав в декабре наводить порядок на даче, стали спасителями для провалившегося под лед рыбака. Услышав крики других рыболовов о помощи, они помчались к реке Северский Донец. ЧП произошло на том берегу, через 150 метров. Мужчины, чтобы вытащить друг друга из воды, если сами провалятся, выломали в поросли трехметровые палки.
— За пять-семь метров до того места, где рыбак провалился, лед начал хрустеть. Я пополз по-пластунски, а палка впереди. Кричим мужику, подбадриваем: «Батя держись! Держись, родной! Сейчас спасем!» А у самого трещина растет перед глазами, — рассказал Вячеслав.
Иван и Вячеслав из Шахт, рискуя жизнями, спасли рыбака, провалившегося под лед. личный архив героев.
— Мы близко друг к другу не подползали, чтобы, если что, один вытащил другого, иначе бы оба сгинули, — объяснил Иван. — Так и получилось.
Практически прозрачный лед треснул под Славой, и он провалился в своей теплой одежде, которая потянула его на дно. Когда Ваня вытащил друга из воды, сам оказался в той же ситуации. Когда удалось подобраться поближе к тонущему, Иван страховал, а Вячеслав тянул мужчину за воротник.
— У него только руки и лицо надо льдом остались, глаза красные, губы синие. Говорит, уже сил нет держаться, течение затягивает. Кричу ему: «Не отпущу тебя, дед!» — рассказал Вячеслав.
Когда рыбака вытянули на поверхность, подоспели спасатели. Они на лодке эвакуировали пострадавшего и передали медикам. Оказалось, что мужчину зовут Юрий, и с тех пор он подружился со своими спасителями.