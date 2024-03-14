«Дайте свет в зал! Вызовем врача!»: Марат Башаров прервал спектакль в Ростове и бросился к зрителю, которому стало плохо

— Мне написал клиент, который сидел в первом ряду. Он спросил: «Почему вас нет на спектакле?» Я удивилась и ответила: «А почему вы мне пишете во время спектакля?» Он и рассказал, что случился форс-мажор, — вспоминает Валерия. — Произошедшее вчера поразило меня и всех остальных. Многие зрители до этого по-разному относились к исполнителю главной роли, но после этого случая отношение к нему изменилось раз и навсегда. Ростовский зал просто влюбился в артиста.