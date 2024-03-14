В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в заявлении.
ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. Так, в 08:30 мск на подлете к городу силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов. В результате обстрела один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Около 06:20 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на областной центр, никто не пострадал.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.