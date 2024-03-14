18-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Павлодаре

Кадры с места падения появились в Telegram-канале «Типичный Павлодар — шок tipavlo». Указывается, девушка упала с высоты 4 этажа дома по улице Академика Бектурова. На снимках видно, что по адресу выехали полицейские.
Сообщение о падении подтвердили в региональной станции «скорой» помощи. По словам медиков, вызов к ним поступил в час дня, а на месте они оказались уже через несколько минут. Несмотря на падение с большой высоты, девушка осталась жива. Ее госпитализировали в первую городскую больницу Павлодара.
К слову, в региональном управлении здравоохранения отметили, что пострадавшая оказалась в реанимационном отделении. Ее состояние оценивается, как тяжелое.