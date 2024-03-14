18-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Павлодаре

Сообщение о падении подтвердили в региональной станции «скорой» помощи. По словам медиков, вызов к ним поступил в час дня, а на месте они оказались уже через несколько минут. Несмотря на падение с большой высоты, девушка осталась жива. Ее госпитализировали в первую городскую больницу Павлодара.