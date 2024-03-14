Огромный провал появился на дороге на Ильинской улице

Место провала на Ильинской улице в Нижнем Новгороде огородили для безопасности водителей. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижегородского района.
Сегодня в соцсетях нижегородцы сообщили о появлении глубокой ямы недалеко от ТРЦ «Небо». Откуда взялся провал и по каким причинам, неизвестно. Как сообщили в районной администрации, он образовался возле колодца.
Дорожники уже огородили яму. Ремонтные работы проведет собственник колодца.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что огромную яму на Полтавской улице устранили после месячного ремонта.