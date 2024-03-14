Воронежцам стали известны зоны возможного затопления при половодье

В Воронежской области спасатели назвали территории, которые могут подвергнуться возможному подтоплению в период весеннего половодья, сообщили в региональном управлении МЧС.
Разлив может произойти при одновременно активном таянии снега и выпадении обильных осадков.
Это касается районов следующих муниципалитетов:
Аннинский район.
с. Архангельское (59 домов).
с. Никольское (17 домов).
с. Дерябкино (41 дом).
Бобровский район.
пос. Лушниковка (10 домов).
Борисоглебский район.
г. Борисоглебск (7 домов).
с. Губари (5 домов).
Грибановский район.
с. Н. Карачан (47 домов).
Калачеевский муниципальный район.
г. Калач (257 домов).
Новоусманский муниципальный район.
с. Новая Усмань (18 домов).
п. Шуберское (16 домов).
Новохоперский муниципальный район.
с. Красное (61 дом).
Павловский муниципальный район.
г. Павловск (12 домов).
Таловский муниципальный район.
р.п. Таловая (4 дома).
с. В. Тишанка (2 дома).
По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» высоких уровней воды на крупных реках Воронежской области (Дон, Битюг, Хопер, Ворона, Воронеж) не ожидается.