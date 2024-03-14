Бывшего главу отделения ГИБДД в Татарстане осудили за взяточничество

Их признали виновными по делу о взятках. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



По данным следствия, экс-глава отделения ГИБДД получил от бизнесмена через экс-работника МВД деньги в размере 90 тыс. руб., а взамен пообещал способствовать в осуществлении перерегистрации трех грузовиков без соблюдения обязательных процедур.



В итоге ему дали четыре года колонии общего режима. Также его лишили звания капитана полиции. А деньги, которые он получил в виде взятки, обратили в пользу государства.



Экс-работнику МВД же дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



«Ъ-Казань».