Астана готовится к обильным осадкам — аким

Как сообщил Касымбек на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), прошедшая зима также выдалась обильной на осадки. Если за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 миллиона 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон — более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега. Что практически в два раза выше прошлогоднего уровня.
«По данным “Казгидромета”, обильные осадки также ожидаются в марте и апреле. В целом только с начала года количество осадков выпало в 2 раза выше нормы. В связи с этим в городе активно ведутся противопаводковые мероприятия».
По словам акима города, количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20. Это пять участков в районе Алматы, четыре участка в Байконыре, шесть участков в Нуре, три участка в Сарыарке и два участка в районе Есиль.
«Очищено более 45 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, почти 2 тысячи смотровых и дождеприемных колодцев, промыто почти 8 тысяч погонных метров коллекторов. Кроме того, ведутся работы по очистке от снега канала, расположенного между каналом Нура-Есиль и озером Майбалык, выявлению незаконных врезок в системе ливневой канализации. Все данные работы продолжаются. В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и другие. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам», — добавил Касымбек.