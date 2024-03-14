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Астана готовится к обильным осадкам — аким

Аким Астаны Женис Касымбек заявил, что в течение двух месяцев в Астане ожидаются обильные осадки, передает Tengrinews.kz.
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Касымбек на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), прошедшая зима также выдалась обильной на осадки. Если за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 миллиона 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон — более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега. Что практически в два раза выше прошлогоднего уровня.

«По данным “Казгидромета”, обильные осадки также ожидаются в марте и апреле. В целом только с начала года количество осадков выпало в 2 раза выше нормы. В связи с этим в городе активно ведутся противопаводковые мероприятия».

написал аким.

По словам акима города, количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20. Это пять участков в районе Алматы, четыре участка в Байконыре, шесть участков в Нуре, три участка в Сарыарке и два участка в районе Есиль.

«Очищено более 45 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, почти 2 тысячи смотровых и дождеприемных колодцев, промыто почти 8 тысяч погонных метров коллекторов. Кроме того, ведутся работы по очистке от снега канала, расположенного между каналом Нура-Есиль и озером Майбалык, выявлению незаконных врезок в системе ливневой канализации. Все данные работы продолжаются. В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и другие. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам», — добавил Касымбек.

Отметим, что в Алматы к вечеру 14 марта пошел обильный снегопад, который завалил дворы и осложнил ситуацию на дорогах. Уровень пробок быстро достиг невиданных 11 баллов. Аэропорт города закрыли на прилет и вылет. Огорчают многих жителей мегаполиса и цены на такси.