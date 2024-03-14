Астана готовится к обильным осадкам — аким

Как сообщил Касымбек на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), прошедшая зима также выдалась обильной на осадки. Если за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 миллиона 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон — более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега. Что практически в два раза выше прошлогоднего уровня.