В Белгородской области число пострадавших от обстрелов на данный момент достигло 19

По его информации, два человека при обстрелах погибли, 19 получили ранения. Ранее по информации из сообщений было известно о 17 пострадавших.
«По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал губернатор в своем Telegram-канале. По его информации, бригада скорой доставила пострадавших в больницу № 2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
Как позже сообщил губернатор в своем Telegram-канале, система противовоздушной обороны (ПВО) третий раз за день сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив 11 воздушных целей.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.
Вооруженные силы Украины несколько раз за сегодня обстреливали Белгород и другие районы области, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня.
В новость внесены изменения (17:39 мск) — увеличено число пострадавших, добавлена информация о работе системы ПВО.