В Белгородской области число пострадавших от обстрелов на данный момент достигло 19

«По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал губернатор в своем Telegram-канале. По его информации, бригада скорой доставила пострадавших в больницу № 2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.