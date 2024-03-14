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Атака БПЛА в Бутурлиновском районе: работает ПВО

В Бутурлиновском районе объявлена атака беспилотников. Работает ПВО. Об этом сообщил глава местной администрации Юрий Матузов в своем telegram-канале.

Жителей просят укрыться в безопасном месте.

— Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

О том, что в сторону Воронежской области движутся беспилотники в МЧС сообщили сегодня в 15.31.

Население просили сохранять спокойствие и приготовиться к тому, чтобы по необходимости переместиться в безопасное помещение.

Накануне в Воронежской области несколько раз объявлялась опасность атаки БПЛА. За сутки в регионе было сбито более 40 воздушных целей. Днем ранее, 12 марта, в области впервые объявлялась ракетная опасность.