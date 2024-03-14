В Самаре береговую линию расчистят от незаконных построек

Согласно закону, береговая линия предназначена для общего пользования. При этом ширина полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Сотрудники правоохранительных органов установили, что на 9 земельных участках имеются существенные наложения частной собственности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Иски по данным фактам направили в суд.