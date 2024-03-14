В Самаре береговую линию расчистят от незаконных построек

В Красноглинском районе Самары сотрудники ведомства провели проверку правомерности использования земельных участков. На береговой линии обнаружили незаконные постройки.
Согласно закону, береговая линия предназначена для общего пользования. При этом ширина полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Сотрудники правоохранительных органов установили, что на 9 земельных участках имеются существенные наложения частной собственности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Иски по данным фактам направили в суд.
Собственников хотят обязать освободить земельные участки. Заявления находятся на рассмотрении.