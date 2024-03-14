Множество ландшафтных пожаров фиксируют в Воронежской области

На территории Воронежской области, особенно в южных районах, значительно увеличилось число ландшафтных пожаров. С начала 2024 года их зарегистрировано уже 88. Для сравнения, к этой дате в прошлом году зафиксировали только один пожар.
Только на прошлой неделе сотрудники лесничеств и лесопожарных станций помогли потушить 15 ландшафтных пожаров в Кантемировском, Россошанском, Ольховатском, Богучарском, Верхнемамонском и Павловском районах. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства в четверг, 14 марта.
— Ситуация усугубляется сложной обстановкой в регионе в связи с ракетными угрозами и атаками беспилотных летательных устройств, при падении которых может возникнуть пожар, — отметили в министерстве.
Как сообщил руководитель учреждения «Лесная охрана» Дмитрий Колесников, в основном сейчас горит сухая трава в поймах рек и прошлогодние сенокосы.
— Чаще всего пожары происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Кто-то сжигает прошлогоднюю траву, кто-то считает, что проще сжечь мусор, чем его убрать. А затем бесконтрольный огонь начинает «гулять» на свободе, уничтожая все на своем пути, — пояснил Дмитрий Колесников.
Министерство лесного хозяйства Воронежской области призывает жителей региона собирать сухую траву и мусор вручную, не выжигая замусоренные участки.
— Откажитесь от сжигания сухой травы и других растительных остатков! Если вы заметили источник возгорания на открытой территории, даже в нескольких сотнях метров от вашего дома, не поленитесь его потушить, особенно в ветреную погоду, — обратились к воронежцам в ведомстве.
За поджог сухой травы и за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.
Размер штрафов для граждан составляет от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 до 200 тыс. рублей.
РИА «Воронеж» сообщало, что в этом году сезон ландшафтных пожаров стартовал в Воронежской области уже 27 февраля.