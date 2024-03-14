«Сказал, что умысла на убийство не имелось». В Минске пьяный мужчина из ревности убил знакомую, нанеся 24 удара

Во время судебного следствия удалось установить, что пьяный 34-летний минчанин во время ссоры со своей знакомой в июне 2023 года из ревности нанес ей не менее 24 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе и по голове. Сказано, что смерть женщины наступила от тупой травмы головы, которая сопровождалась кровоизлиянием под оболочку головного мозга и осложнившимся развитием отека и смещением головного мозга.