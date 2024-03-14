«Сказал, что умысла на убийство не имелось». В Минске пьяный мужчина из ревности убил знакомую, нанеся 24 удара

В Минске пьяный мужчина во время ссоры из ревности убил свою знакомую, которой нанес 24 удара руками и ногами. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Во время судебного следствия удалось установить, что пьяный 34-летний минчанин во время ссоры со своей знакомой в июне 2023 года из ревности нанес ей не менее 24 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе и по голове. Сказано, что смерть женщины наступила от тупой травмы головы, которая сопровождалась кровоизлиянием под оболочку головного мозга и осложнившимся развитием отека и смещением головного мозга.
В пресс-службе отметили, что во время судебного заседания фигурант частично признал свою вину, указав, что у него не было умысла на убийство. Суд вынес обвинительный приговор. По пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима.