При обстреле села под Белгородом пострадали три человека, включая детей

Сегодня Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.