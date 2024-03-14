Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Самолет Scat повредил шасси при посадке в аэропорту Астаны

14 марта летевший из Шымкента самолет авиакомпании Scat повредил шасси при посадке в аэропорту Астаны. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

«В 12:21, после посадки ВС B737−800 авиакомпании Scat, выполнявшего рейс DV715 по направлению Шымкент — Астана, была получена информация о наличии посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе. Согласно установленным процедурам, службами аэропорта после получения информации был произведен оперативный осмотр взлетно-посадочной полосы (ВПП). В ходе осмотра ВПП были обнаружены и удалены части пневматики (авиашины) шасси ВС с ВПП, повреждения элементов аэродрома отсутствуют», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при послеполетном осмотре воздушного судна инженерно-технический состав авиакомпании Scat зафиксировал повреждение левой стойки шасси ВС.

«Данная информация передана в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации. Настоящее авиационное событие не повлияло на операции взлет-посадок ВС. Аэропорт функционирует в штатном режиме», — прокомментировали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что снежный коллапс парализовал работу аэропорта Алматы.