Самолет Scat повредил шасси при посадке в аэропорту Астаны

«В 12:21, после посадки ВС B737−800 авиакомпании Scat, выполнявшего рейс DV715 по направлению Шымкент — Астана, была получена информация о наличии посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе. Согласно установленным процедурам, службами аэропорта после получения информации был произведен оперативный осмотр взлетно-посадочной полосы (ВПП). В ходе осмотра ВПП были обнаружены и удалены части пневматики (авиашины) шасси ВС с ВПП, повреждения элементов аэродрома отсутствуют», — рассказали в пресс-службе.