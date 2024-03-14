Оператор АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс воды после землетрясения

«По данным Tokyo Electric Power Company (TEPCO), в ответ на землетрясение… она прекратила сброс очищенной воды с АЭС “Фукусима-1” в океан», — говорится в сообщении агентства.
Ранее в четверг главное метеорологическое агентство Японии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья японской префектуры Фукусима. Угроза цунами объявлена не была. Жителей призвали избегать опасных мест. Пожарная служба Фукусимы сообщила, что не получала сведений о возможном ущербе. Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания TEPCO сообщила о ведущихся проверках на случай возможных аномалий, вызванных землетрясением.
Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека.
Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС «Фукусима-1». Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год.
Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» 28 февраля начала сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Согласно данным TEPCO, работы продлятся до 16 марта. Всего будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды.