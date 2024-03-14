Оператор АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс воды после землетрясения

Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС «Фукусима-1». Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год.